В Іспанії працівник готелю врятував новонародженого малюка

Новонароджений малюк на руках. Фото: Freepik

Працівник рецепції готелю HEROIC врятував новонароджену дитину під час блекауту в Іспанії. Малюк народився на ранньому терміні.

Про це пише The Sun.

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Працівник готелю Артуро Бермудес прийшов на допомогу відпочивальниці під час передчасних пологів у готелі Puente Real в Торремоліносі.

Інцидент стався близько 3 години ночі у вівторок, 29 квітня, майже одразу після того, як у регіоні з'явилося світло після блекауту. 20-річна британка народила в готелі малюка на 30 тижні вагітності. Дитина потребувала медичної допомоги.

40-річний Бермудес розповів, як він спіймав немовля після того, як воно "випало" з утроби матері, і почав робити йому життєво важливу реанімацію.

"Коли я побачив, що у дитини немає пульсу, я почав постукувати трьома пальцями по грудях і робити штучне дихання "рот в рот", а потім попросив маму поплескати її по попі, поклавши палець до рота, щоб усунути рефлюкс, і перерізав пуповину", — поділився чоловік.

Блекаут в Іспанії. Фото: Reuters

Попри реанімацію, дитина погано дихала. На щастя, попри проблеми зі зв'язком, вчасно прибула швидка, яка повернула хлопчика до життя. Нині малюку та його матері нічого не загрожує.

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