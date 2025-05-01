В Испании работник отеля спас новорожденного малыша

Новорожденный малыш на руках. Фото: Freepik

Работник рецепции отеля HEROIC спас новорожденного ребенка во время блэкаута в Испании. Малыш родился на раннем сроке.

Об этом пишет The Sun.

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Работник отеля Артуро Бермудес пришел на помощь отдыхающей во время преждевременных родов в отеле Puente Real в Торремолиносе.

Инцидент произошел около 3 часов ночи во вторник, 29 апреля, почти сразу после того, как в регионе появился свет после блэкаута. 20-летняя британка родила в отеле малыша на 30 неделе беременности. Ребенок нуждался в медицинской помощи.

40-летний Бермудес рассказал, как он поймал младенца после того, как он "выпал" из утробы матери, и начал делать ему жизненно важную реанимацию.

"Когда я увидел, что у ребенка нет пульса, я начал постукивать тремя пальцами по груди и делать искусственное дыхание "рот в рот", а затем попросил маму похлопать его по попе, положив палец в рот, чтобы устранить рефлюкс, и перерезал пуповину", — поделился мужчина.

Блэкаут в Испании. Фото: Reuters

Несмотря на реанимацию, ребенок плохо дышал. К счастью, несмотря на проблемы со связью, вовремя прибыла скорая, которая вернула мальчика к жизни. Сейчас малышу и его матери ничего не угрожает.

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