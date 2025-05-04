Из-за разряженного телефона могут не пустить на самолет

Пассажирка с телефоном в аэропорту. Фото: Freepik

Туристов, которые планируют летний отпуск, предупредили о "секретном" правиле безопасности в аэропортах. Оно может испортить классное путешествие.

Об этом пишет Daily Express.

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Эксперт по туризму предупредил, что из-за этого малоизвестного правила путешественники могут столкнуться с неожиданными препятствиями еще до того, как дойдут до выхода на посадку.

Специалист рассказал, что вас могут не пустить на самолет из-за разряженного телефона. Дело в том, что устройства, которые не работают, вы не сможете взять на борт самолета. Работники время от времени проводят проверки и попросить вас включить телефон. Если ваше устройство будет разряжено, у вас могут возникнуть проблемы.

Пассажир с телефоном в аэропорту. Фото: Freepik

"Если сотрудники службы безопасности не могут включить ваш телефон для проведения необходимых проверок, они имеют право считать устройство или вас угрозой для безопасности", — предупредил эксперт по путешествиям Джейми Фрейзер.

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