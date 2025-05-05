ТОП-5 курортов в Европе для отдыха пожилых людей

Пенсионер на отдыхе. Фото: Freepik

Немецкая туристическая компания TUI определила лучшие направления для людей старше 65 лет в Европе. Рейтинг был создан на основе отзывов путешественников.

Об этом пишет Daily Express.

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Возглавил рейтинг популярный прибрежный город Ларнака на Кипре с оценкой 8,76. Пенсионеры восхищаются горами Троодос — крупнейшим горным массивом на Кипре, деревнями Лефкара, известными кружевной вышивкой и филигранным серебром, а также традиционным средневековым поселением Фикарду.

Второе место заняла еще одна жемчужина Средиземноморья — остров Скиатос в Греции. Это место стало известным во всем мире после съемок фильма "Мамма Миа!".

Бронзовым призером стал португальский остров Мадейра, который в Интернете прозвали "европейскими Гавайями". Туристы хвалят его за захватывающие виды со скал Кабу-Гиран, а также тропические сады Монте-Палас.

Пейзажи острова Мадейра. Фото: visitmadeira.com

Четвертое место в рейтинге TUI занял греческий остров Кефалония. Пенсионеры полюбили его за знаменитые белые пески, впечатляющие скалы пляжа Миртос, а также кристально чистые воды в пещере Мелиссани.

Закрывает пятерку фаворитов итальянский город Сорренто, где туристы могут исследовать древние достопримечательности Помпеи или покататься на лодке по побережью Амальфи.

Напомним, мы рассказывали, как владельцы iPhone могут облегчить себе жизнь в другой стране. Также туристов предупредили о "секретном" правиле безопасности в аэропортах.