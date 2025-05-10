Как не отравиться во время отпуска all-inclusive — какие продукты не стоит употреблять

Туристки на отдыхе. Фото: Freepik

Курорты и отели с системой all-inclusive очень популярны в мире, ведь существенно упрощают отдых туристам. Однако некоторые продукты стоит избегать, чтобы не пришлось провести половину отпуска, страдая из-за отравления.

Об этом пишет Daily Express.

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Питаясь на отдыхе блюдами со шведских столов, вы можете заразиться кишечной палочкой из-за ненадлежащего обращения с продуктами.

Старший консультант по путешествиям в Global Work and Travel Джесси Чемберс советует избегать соусов и подлив. Как пояснил специалист, если соусы не хранить горячими, они становятся средой для размножения бактерий.

Заведения очень часто создают лишь иллюзию "блюд из печи" и, экономя электроэнергию, не хранят продукты должным образом. Эксперт посоветовал избегать соусы и подливы, которые имеют признаки расслоения или образования корки.

Туристка ужинает. Фото: Freepik

Также не стоит употреблять рис и макароны, ведь эти готовые блюда являются идеальным питомником для бактерий.

Также не стоит доверять заранее нарезанным фруктам и салатам. Если такие продукты плохо помыть и обработать, в них очень быстро распространяются бактерии. Отравление может вызвать и водопроводная вода, которой помыли фрукты и овощи Путешественникам следует быть осторожными в таких европейских странах, как Болгария, Кипр, Литва, Румыния и Турция, а также в отдельных районах Венгрии и Боснии и Герцеговины.

Специалист также посоветовал избегать блюда с мясом и морепродукты. Дело в том, что они особенно уязвимы к перепадам температуры и требуют пристального контроля. Если их не охладить должным образом, они могут стать причиной отравлений.

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