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Велетенські гойдалки в Києві — адреси локацій для крутих фото

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Дата публікації: 5 травня 2025 17:13
ТОП-3 локації з гойдалками в Києві
Гойдалка на Дніпровській набережній. Фото: shotam.info

Весна нарешті повноправно вступила у свої права: Київ наповнився яскравими барвами, ароматами свіжої зелені та теплими сонячними променями. Прогулянки в цю пору року стають по-особливому прекрасними.

Неймовірні локації з величезними гойдалками для класних фото були опубліковані в TikTok.

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Одна з гігантських гойдалок розташована на Трухановому острові. На острові багато розваг для дітей і дорослих. Відмінним завершенням прогулянки може стати фотосесія під час заходу сонця.

Друга розташована поблизу Дніпровської набережної за адресою: вул. Березняківська, 31 (навпроти "Велмарта").

Третю гойдалку можна знайти поблизу станції метро "Славутич" за адресою: вул. Алімпія Галика, 13.

Нагадаємо, ми розповідали враження француза від української кухні. Також на одному з пляжів Італії запровадять електронну систему реєстрації.

Київ відпочинок подорож розваги туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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