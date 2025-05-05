ТОП-3 локації з гойдалками в Києві

Гойдалка на Дніпровській набережній. Фото: shotam.info

Весна нарешті повноправно вступила у свої права: Київ наповнився яскравими барвами, ароматами свіжої зелені та теплими сонячними променями. Прогулянки в цю пору року стають по-особливому прекрасними.

Неймовірні локації з величезними гойдалками для класних фото були опубліковані в TikTok.

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Одна з гігантських гойдалок розташована на Трухановому острові. На острові багато розваг для дітей і дорослих. Відмінним завершенням прогулянки може стати фотосесія під час заходу сонця.

Друга розташована поблизу Дніпровської набережної за адресою: вул. Березняківська, 31 (навпроти "Велмарта").

Третю гойдалку можна знайти поблизу станції метро "Славутич" за адресою: вул. Алімпія Галика, 13.

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