ТОП-3 локації з гойдалками в Києві

Велетенські гойдалки в Києві — адреси локацій для крутих фото
Весна нарешті повноправно вступила у свої права: Київ наповнився яскравими барвами, ароматами свіжої зелені та теплими сонячними променями. Прогулянки в цю пору року стають по-особливому прекрасними.
Неймовірні локації з величезними гойдалками для класних фото були опубліковані в TikTok.
Локації з гойдалками в столиці
Одна з гігантських гойдалок розташована на Трухановому острові. На острові багато розваг для дітей і дорослих. Відмінним завершенням прогулянки може стати фотосесія під час заходу сонця.
Друга розташована поблизу Дніпровської набережної за адресою: вул. Березняківська, 31 (навпроти "Велмарта").
Третю гойдалку можна знайти поблизу станції метро "Славутич" за адресою: вул. Алімпія Галика, 13.
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