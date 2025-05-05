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Гигантские качели в Киеве — адреса локаций для крутых фото

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Дата публикации 5 мая 2025 17:13
ТОП-3 локации с качелями в Киеве
Качели на Днепровской набережной. Фото: shotam.info

Весна наконец-то полноправно вступила в свои права: Киев наполнился яркими красками, ароматами свежей зелени и теплыми солнечными лучами. Прогулки в это время года становятся по-особенному прекрасными.

Невероятные локации с огромными качелями для классных фото были опубликованы в TikTok.

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Одна из гигантских качелей находится на Трухановом острове. На острове много развлечений для детей и взрослых. Отличным завершением прогулки может стать фотосессия во время заката.

Вторая находится вблизи Днепровской набережной по адресу: ул. Березняковская, 31 (напротив "Велмарта").

Третью качели можно найти вблизи станции метро "Славутич" по адресу: ул. Алимпия Галика, 13.

Напомним, мы рассказывали впечатления француза от украинской кухни. Также на одном из пляжей Италии введут электронную систему регистрации.

Киев отдых путешествие развлечения туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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