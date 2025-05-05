ТОП-3 локации с качелями в Киеве

Гигантские качели в Киеве — адреса локаций для крутых фото
Весна наконец-то полноправно вступила в свои права: Киев наполнился яркими красками, ароматами свежей зелени и теплыми солнечными лучами. Прогулки в это время года становятся по-особенному прекрасными.
Невероятные локации с огромными качелями для классных фото были опубликованы в TikTok.
Локации с качелями в столице
Одна из гигантских качелей находится на Трухановом острове. На острове много развлечений для детей и взрослых. Отличным завершением прогулки может стать фотосессия во время заката.
Вторая находится вблизи Днепровской набережной по адресу: ул. Березняковская, 31 (напротив "Велмарта").
Третью качели можно найти вблизи станции метро "Славутич" по адресу: ул. Алимпия Галика, 13.
@kyiv_love_live
#кудипитыкиев #интереснокиев #киевблог #локациикиев #киев♬ Sweet Heat Lightning - Gregory Alan Isakov
Напомним, мы рассказывали впечатления француза от украинской кухни. Также на одном из пляжей Италии введут электронную систему регистрации.
Читайте Новини.LIVE!