Француз скуштував українські страви — чи сподобалося іноземцю

Український борщ. Фото: Freepik

Українська кухня — це справжня скарбниця смаків, ароматів і традицій, що формувалися та передавалися століттями. Наші страви вже давно готують за межами країни, і багато іноземців обожнюють борщ, вареники та пампушки.

Своїми враженнями від української кухні поділився француз Ніколя в TikTok.

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Чи сподобалась французу українська кухня

Француз відвідав один з українських ресторанів. Чоловік дуже високо оцінив борщ зі сметаною та поставив йому 10 з 10. Бендерики з м'ясом французу не сподобались і він поставив їм всього 6 балів.

Проте іноземцю сподобалось куряче філе з грибним соусом. Він оцінив ніжний смак цієї страви та поставив 8 з 10.

А ось вареники французу не дуже сподобалися. Проте вареники саме з картопляною начинкою йому сподобалися більше, ніж м'ясні.

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