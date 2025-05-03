Француз скуштував українські страви — чи сподобалося іноземцю

Француз вперше спробував українські страви — відео
Українська кухня — це справжня скарбниця смаків, ароматів і традицій, що формувалися та передавалися століттями. Наші страви вже давно готують за межами країни, і багато іноземців обожнюють борщ, вареники та пампушки.
Своїми враженнями від української кухні поділився француз Ніколя в TikTok.
Чи сподобалась французу українська кухня
Француз відвідав один з українських ресторанів. Чоловік дуже високо оцінив борщ зі сметаною та поставив йому 10 з 10. Бендерики з м'ясом французу не сподобались і він поставив їм всього 6 балів.
Проте іноземцю сподобалось куряче філе з грибним соусом. Він оцінив ніжний смак цієї страви та поставив 8 з 10.
А ось вареники французу не дуже сподобалися. Проте вареники саме з картопляною начинкою йому сподобалися більше, ніж м'ясні.
@nico.de.france
Які українські страви мені варто скуштувати? 😋 #україна♬ son original - Ніколя з Франції 🇫🇷 - Ніколя з Франції 🇫🇷
Нагадаємо, які красиві локації в Україні можна відвідати цієї весни. Також на одному з пляжів Італії запровадять електронну систему реєстрації
Читайте Новини.LIVE!