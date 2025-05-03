Француз попробовал украинские блюда - понравилось ли иностранцу

Украинский борщ. Фото: Freepik

Украинская кухня — это настоящая шкатулка вкусов, ароматов и традиций, которые формировались и передавались веками. Наши блюда уже давно готовят за пределами страны, и многие иностранцы обожают борщ, вареники и пампушки.

Своими впечатлениями от украинской кухни поделился француз Николя в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Понравилась ли французу украинская кухня

Француз посетил один из украинских ресторанов. Мужчина очень высоко оценил борщ со сметаной и поставил ему 10 из 10. Бендерики с мясом французу не понравились и он поставил им всего 6 баллов.

Однако иностранцу понравилось куриное филе с грибным соусом. Он оценил нежный вкус этого блюда и поставил 8 из 10.

А вот вареники французу не очень понравились. Однако вареники именно с картофельной начинкой ему понравились больше, чем мясные.

Напомним, какие красивые локации в Украине можно посетить этой весной. Также на одном из пляжей Италии введут электронную систему регистрации