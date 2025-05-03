Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow Француз впервые попробовал украинские блюда — видео arrow

Француз впервые попробовал украинские блюда — видео

3 мая 2025 12:17
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Француз попробовал украинские блюда - понравилось ли иностранцу
Украинский борщ. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Украинская кухня — это настоящая шкатулка вкусов, ароматов и традиций, которые формировались и передавались веками. Наши блюда уже давно готовят за пределами страны, и многие иностранцы обожают борщ, вареники и пампушки.

Своими впечатлениями от украинской кухни поделился француз Николя в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Понравилась ли французу украинская кухня

Француз посетил один из украинских ресторанов. Мужчина очень высоко оценил борщ со сметаной и поставил ему 10 из 10. Бендерики с мясом французу не понравились и он поставил им всего 6 баллов.

Однако иностранцу понравилось куриное филе с грибным соусом. Он оценил нежный вкус этого блюда и поставил 8 из 10.

А вот вареники французу не очень понравились. Однако вареники именно с картофельной начинкой ему понравились больше, чем мясные.

@nico.de.france

Какие украинские блюда мне стоит попробовать? 😋 #украина

♬ son original - Николя из Франции 🇫🇷 - Николя из Франции 🇫🇷

Напомним, какие красивые локации в Украине можно посетить этой весной. Также на одном из пляжей Италии введут электронную систему регистрации

Франция Украинская кухня туризм борщ блюда
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама