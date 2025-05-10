Як зекономити на житлі за кордоном — поради туристам

Туристи досліджують інше місто. Фото: Freepik

В подорожах не обов'язково витрачати всі свої збереження, особливо коли йдеться про житло. Існує чимало способів зекономити на проживанні, не жертвуючи комфортом чи безпекою.

Тревел-блогерка sofia.rist в TikTok поділилася порадами, які допоможуть вигідніше забронювати житло.

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Дівчина поділилась порадами, як забронювати житло приблизно на 30% економніше від цін на booking.com.

Для економії апартаменти потрібно шукати через Google Maps. Саме цей застосунок дає змогу порівняти ціни на житло на різних сайтах, включаючи booking.com. Різниця на сайтах іноді може сягати понад 100 євро. Проте варто враховувати, що на деяких сайтах не завжди вказуються сума з усіма зборами та податками.

За тиждень-два таким способом можна зекономити немаленьку суму на цікаві пригоди в поїздці.

Нагадаємо, ми писали, що Португалія вводить нові суворі штрафи. Також ми розповідали, чому німці вимушені платити за дощ.