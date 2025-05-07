Кореєць вперше скуштував Львівський круасан — відео

Житель Південної Кореї вперше спробував Львівські круасани
Популярна українська мережа пекарень Lviv Croissant вперше відкрила заклад у Південній Кореї, а саме у столиці країні Сеулі. Один з мешканців країни поділився враженнями від смаку популярної в Україні страви.
Відповідне відео опублікувала користувачка moietymee в TikTok.
Кореєць куштує Львівський круасан
На опублікованих кадрах іноземець смакує "Галицький" круасан. Чоловік їсть його не руками, а наколює на виделку.
Житель Південної Кореї із набитим ротом намагається кумедно вимовити назву популярної української мережі.
"Смачно", — підкреслив іноземець.
Багато користувачів у мережі зізнались, що до останнього думали про те, що власники ЛК жартують про відкриття закладу в Сеулі. Багато наших земляків підкреслило, що "українізація Кореї проходить успішно".
@moietymee
Львівськ круасан🤌🏻🤌🏻🤌🏻🇰🇷🇺🇦 #недорамніісторії #інтернаціональнапара #internationalcouple #southkorea #ukraine #південнакорея #traveltokorea #longdistancerelationship #відносининавідстані♬ Ponchielli Dance of the Hours - Aura Classica
Нагадаємо, британський журналіст Вінісіус Коста через 2,5 роки після початку повномасштабного вторгнення Росії наважився відвідати Україну й зізнався, що його найбільше вразило. Також кореєць вперше скуштував сухарики Flint та цукерки Roshen.
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