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Житель Південної Кореї вперше спробував Львівські круасани

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Дата публікації: 7 травня 2025 14:43
Кореєць вперше скуштував Львівський круасан — відео
Заклад "Львівських круасанів" в Сеулі. Фото: Forbes

Популярна українська мережа пекарень Lviv Croissant вперше відкрила заклад у Південній Кореї, а саме у столиці країні Сеулі. Один з мешканців країни поділився враженнями від смаку популярної в Україні страви.

Відповідне відео опублікувала користувачка moietymee в TikTok.

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На опублікованих кадрах іноземець смакує "Галицький" круасан. Чоловік їсть його не руками, а наколює на виделку.

Житель Південної Кореї із набитим ротом намагається кумедно вимовити назву популярної української мережі.

"Смачно", — підкреслив іноземець.

Багато користувачів у мережі зізнались, що до останнього думали про те, що власники ЛК жартують про відкриття закладу в Сеулі. Багато наших земляків підкреслило, що "українізація Кореї проходить успішно".

Нагадаємо, британський журналіст Вінісіус Коста через 2,5 роки після початку повномасштабного вторгнення Росії наважився відвідати Україну й зізнався, що його найбільше вразило. Також кореєць вперше скуштував сухарики Flint та цукерки Roshen.

подорож Південна Корея Українська кухня туризм круасани
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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