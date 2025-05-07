Кореец впервые попробовал Львовский круассан - видео

Житель Южной Кореи впервые попробовал Львовские круассаны
Популярная украинская сеть пекарен Lviv Croissant впервые открыла заведение в Южной Корее, а именно в столице стране Сеуле. Один из жителей страны поделился впечатлениями от вкуса популярного в Украине блюда.
Соответствующее видео опубликовала пользовательница moietymee в TikTok.
Кореец пробует Львовский круассан
На опубликованных кадрах иностранец пробует "Галицкий" круассан. Мужчина ест его не руками, а накалывает на вилку.
Житель Южной Кореи с набитым ртом пытается забавно произнести название популярной украинской сети.
"Вкусно", — подчеркнул иностранец.
Многие пользователи в сети признались, что до последнего думали о том, что владельцы ЛК шутят об открытии заведения в Сеуле. Многие наши земляки подчеркнули, что "украинизация Кореи проходит успешно".
@moietymee
Львовск круасан🤌🏻🤌🏻🤌🏻🇰🇷🇺🇦 #недорамніісторії #інтернаціональнапара #internationalcouple #southkorea #ukraine #південнакорея #traveltokorea #longdistancerelationship #відносининавідстані♬ Ponchielli Dance of the Hours - Aura Classica
Напомним, британский журналист Винисиус Коста через 2,5 года после начала полномасштабного вторжения России решился посетить Украину и признался, что его больше всего поразило. Также кореец впервые попробовал сухарики Flint и конфеты Roshen.
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