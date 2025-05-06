ТОП-4 локації в Івано-Франківську

Краєвиди Івано-Франківська. Фото: blagodeveloper.com

Цієї середи, 7 травня, жителі міста Івано-Франківськ святкуватимуть 363 роки з дня заснування міста. Цей день пов'язаний із наданням місту Магдебурзького права.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які локації варто відвідати кожному в цьому атмосферному місті.

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"Франківський Хрещатик" на вулиці Незалежності

Це пішохідна вулиця в самому серці Франківська, яка показує справжній ритм міста. Тут можна насолодитися не лише автентичною архітектурою міста, а й посмакувати смачну каву та придбати дрібнички для себе чи сувеніри рідним.

Центральна вуличка Франківська. Фото: pik.net.ua

Ратуша

Вона була побудована в стилі конструктивізму. З вершини Ратуші відкривається неймовірний краєвид на місто. Проте вам доведеться подолати 166 сходинок. В її приміщенні також розташований Музей мистецтв Прикарпаття, який вражає іконами, сакральним живописом та творами гуцулів.

Вулична галерея "Бастіон"

Ця локація за адресою пров. Фортечний, 1 розташована на рештках старої фортеці XVI–XVII століть. Тут часто проводять різноманітні заходи, книжкові ярмарки, а також арт-виставки.

"Бастіон". Фото: kufer.media

Палац Потоцьких

Він розташований за адресою вулиця Шпитальна, 3. До 2000-х років тут функціонував військовий госпіталь, побудований ще австрійською владою. На його території побудували багато цікавих споруд. В палаці часто проводять різноманітні заходи та виставки.

Палац Потоцьких у Франківську. Фото: wikipedia.org

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