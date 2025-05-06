ТОП-4 локации в Ивано-Франковске

День города во Франковске — локации, которые стоит увидеть
В эту среду, 7 мая, жители города Ивано-Франковск будут праздновать 363 года со дня основания города. Этот день связан с предоставлением городу Магдебургского права.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие локации стоит посетить каждому в этом атмосферном городе.
"Франковский Крещатик" на улице Независимости
Это пешеходная улица в самом сердце Франковска, которая показывает настоящий ритм города. Здесь можно насладиться не только аутентичной архитектурой города, но и насладиться вкусным кофе и приобрести безделушки для себя или сувениры родным.
Ратуша
Она была построена в стиле конструктивизма. С вершины Ратуши открывается невероятный вид на город. Однако вам придется преодолеть 166 ступенек. В ее помещении также расположен Музей искусств Прикарпатья, который поражает иконами, сакральной живописью и произведениями гуцулов.
Уличная галерея "Бастион"
Эта локация по адресу пер. Крепостной, 1 расположена на остатках старой крепости XVI-XVII веков. Здесь часто проводят различные мероприятия, книжные ярмарки, а также арт-выставки.
Дворец Потоцких
Он расположен по адресу улица Госпитальная, 3. До 2000-х годов здесь функционировал военный госпиталь, построенный еще австрийскими властями. На его территории построили много интересных сооружений. Во дворце часто проводят различные мероприятия и выставки.
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