ТОП-4 локации в Ивано-Франковске

Пейзажи Ивано-Франковска. Фото: blagodeveloper.com

В эту среду, 7 мая, жители города Ивано-Франковск будут праздновать 363 года со дня основания города. Этот день связан с предоставлением городу Магдебургского права.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие локации стоит посетить каждому в этом атмосферном городе.

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"Франковский Крещатик" на улице Независимости

Это пешеходная улица в самом сердце Франковска, которая показывает настоящий ритм города. Здесь можно насладиться не только аутентичной архитектурой города, но и насладиться вкусным кофе и приобрести безделушки для себя или сувениры родным.

Центральная улочка Франковска. Фото: pik.net.ua

Ратуша

Она была построена в стиле конструктивизма. С вершины Ратуши открывается невероятный вид на город. Однако вам придется преодолеть 166 ступенек. В ее помещении также расположен Музей искусств Прикарпатья, который поражает иконами, сакральной живописью и произведениями гуцулов.

Уличная галерея "Бастион"

Эта локация по адресу пер. Крепостной, 1 расположена на остатках старой крепости XVI-XVII веков. Здесь часто проводят различные мероприятия, книжные ярмарки, а также арт-выставки.

"Бастион". Фото: kufer.media

Дворец Потоцких

Он расположен по адресу улица Госпитальная, 3. До 2000-х годов здесь функционировал военный госпиталь, построенный еще австрийскими властями. На его территории построили много интересных сооружений. Во дворце часто проводят различные мероприятия и выставки.

Дворец Потоцких во Франковске. Фото: wikipedia.org

Напомним, мы писали, что Португалия вводит новые строгие штрафы. Также блогер рассказала, какой аэропорт ближе к Украине.