Как сэкономить на жилье за границей — советы туристам

Туристы исследуют другой город. Фото: Freepik

В путешествиях не обязательно тратить все свои сбережения, особенно когда речь идет о жилье. Существует немало способов сэкономить на проживании, не жертвуя комфортом или безопасностью.

Тревел-блогер sofia.rist в TikTok поделилась советами, которые помогут выгоднее забронировать жилье.

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Девушка поделилась советами, как забронировать жилье примерно на 30% экономнее от цен на booking.com.

Для экономии апартаменты нужно искать через Google Maps. Именно это приложение позволяет сравнить цены на жилье на разных сайтах, включая booking.com. Разница на сайтах иногда может достигать более 100 евро. Однако стоит учитывать, что на некоторых сайтах не всегда указываются сумма со всеми сборами и налогами.

За неделю-две таким способом можно сэкономить немаленькую сумму на интересные приключения в поездке.

Напомним, мы писали, что Португалия вводит новые строгие штрафы. Также мы рассказывали, почему немцы вынуждены платить за дождь.