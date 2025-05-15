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Disney впервые за 15 лет построит новый парк развлечений

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Дата публикации 15 мая 2025 10:47
В Абу-Даби строят Disneyland - на когда запланировано открытие
Парк Диснейленда. Фото: Из открытых источников

Компания Уолта Диснея впервые за 15 лет построит новый тематический парк. "Мышиный дом" появится в Абу-Даби и ознаменует выход компании на Ближний Восток.

Об этом пишет The Mirror US.

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Сообщается, что разработкой и строительством парка занимается компания Miral из Абу-Даби, а Disney Imagineers работает над креативным дизайном и осуществляет операционный надзор. Disneyland будет расположен на острове Яс в 50 минутах езды от Дубая.

В компания заявили, что парк будет похож на парк "Земля завтрашнего дня" и станет самым технологически продвинутым парком на сегодняшний день. При этом он будет иметь классический замок, как и все курорты Диснея. Художественные визуализации здания свидетельствуют о том, что оно будет сделано из кристаллообразной структуры.

Disney вперше за 15 років побудує новий парк розваг - фото 1
Disneyland "Земля завтрашнего дня". Фото: Из открытых источников

Компания планирует открыть парк в начале 2030-х годов.

Напомним, мы рассказывали, каких продуктов лучше избегать на курортах all-inclusive. Также мы писали, как можно существенно сэкономить при бронировании жилья.

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Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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