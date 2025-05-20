Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Туризм Як музей — в Італії показали розкішний McDonald's

Як музей — в Італії показали розкішний McDonald's

Ua en ru
Дата публікації: 20 травня 2025 10:44
Незвичний McDonald's у Римі — відео
Страви McDonald's. Фото: Pexels

В італійському Римі туристи можуть перекусити у незвичному McDonald's. Заклад вражає незвичним дизайном та схожий на справжній музей.

Про це пише The Mirror.

Реклама
Читайте також:

Красивий McDonald's в італійському Римі

У закладі мережі в Римі відвідувачів зустрічає вишукана статуя римської богині Венери. Окрім того, в ресторані є окрема секція, присвячена декадентським на вигляд тортам, пирогам і пончикам. Проте через свою унікальність в закладі постійно людно.

TikTok-користувач @moromatour поділився кадрами з італійського McDonald's. Відео зібрало 1,8 мільйона переглядів.

"Незалежно від того, де ви перебуваєте, ви повинні спробувати Maccies хоча б один раз, абсолютно інше меню і атмосфера! Ми були в цьому Maccies у вівторок, і це насправді величезна, справжня кав'ярня з випічкою та кавою!" — зазначив мандрівник.

@moromatour

This McDonald’s looked like a museum😍 Located in Rome, Italy 🇮🇹 #italy #rome #mcdonalds #spanishsteps #roma #travelitaly #italia #europe

♬ La belle vie - Sacha Distel

Нагадаємо, ми розповідали про найнебезпечніший автобусний маршрут у світі. Також турист ділився враженнями від китайської кухні.

Італія їжа подорож McDonald's Рим
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /