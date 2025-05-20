Незвичний McDonald's у Римі — відео

Страви McDonald's. Фото: Pexels

В італійському Римі туристи можуть перекусити у незвичному McDonald's. Заклад вражає незвичним дизайном та схожий на справжній музей.

Про це пише The Mirror.

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Красивий McDonald's в італійському Римі

У закладі мережі в Римі відвідувачів зустрічає вишукана статуя римської богині Венери. Окрім того, в ресторані є окрема секція, присвячена декадентським на вигляд тортам, пирогам і пончикам. Проте через свою унікальність в закладі постійно людно.

TikTok-користувач @moromatour поділився кадрами з італійського McDonald's. Відео зібрало 1,8 мільйона переглядів.

"Незалежно від того, де ви перебуваєте, ви повинні спробувати Maccies хоча б один раз, абсолютно інше меню і атмосфера! Ми були в цьому Maccies у вівторок, і це насправді величезна, справжня кав'ярня з випічкою та кавою!" — зазначив мандрівник.

Нагадаємо, ми розповідали про найнебезпечніший автобусний маршрут у світі. Також турист ділився враженнями від китайської кухні.