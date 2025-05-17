Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Туризм В Іспанії штрафуватимуть любителів "позалипати" в телефон

В Іспанії штрафуватимуть любителів "позалипати" в телефон

Ua en ru
Дата публікації: 17 травня 2025 18:47
В Іспанії штрафуватимуть на 200 євро за телефон — деталі
Турист з телефоном. Фото: Freepik

Іспанія ініціювала нову сувору кампанію проти необережної поведінки пішоходів. За допомогою фінансових санкцій влада країни намагається побороти зростання кількості нещасних випадків на вулицях.

Про це пише The Mirror US.

Реклама
Читайте також:

Нові штрафи в Іспанії

Іспанське управління дорожнього руху Dirección General de Tráfico (DGT) зробило суворе попередження тим, хто блукає тротуарами, "залипаючи" у свій смартфон.

Згідно з новими правилами, пішоходам, спійманим за користування мобільним телефоном під час прогулянки, загрожує штраф у розмірі 80 євро. За перехід вулиці на пішохідному переході, поринаючи у смартфон, пішохід взагалі може бути оштрафований на 200 євро.

В Іспанії штрафуватимуть любителів "позалипати" в телефон - фото 1
Чоловік користується смартфоном біля тротуару. Фото: Freepik

Іспанські чиновники підкреслили, що "телефонні зомбі" наражають на небезпеку не лише себе, але й інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, ми писали, що Португалія вводить нові суворі штрафи. Також на одному з пляжів Італії запровадять електронну систему реєстрації.

подорож телефони Іспанія штрафи пішоходи
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /