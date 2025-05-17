В Іспанії штрафуватимуть на 200 євро за телефон — деталі

Турист з телефоном. Фото: Freepik

Іспанія ініціювала нову сувору кампанію проти необережної поведінки пішоходів. За допомогою фінансових санкцій влада країни намагається побороти зростання кількості нещасних випадків на вулицях.

Про це пише The Mirror US.

Реклама

Читайте також:

Нові штрафи в Іспанії

Іспанське управління дорожнього руху Dirección General de Tráfico (DGT) зробило суворе попередження тим, хто блукає тротуарами, "залипаючи" у свій смартфон.

Згідно з новими правилами, пішоходам, спійманим за користування мобільним телефоном під час прогулянки, загрожує штраф у розмірі 80 євро. За перехід вулиці на пішохідному переході, поринаючи у смартфон, пішохід взагалі може бути оштрафований на 200 євро.

Чоловік користується смартфоном біля тротуару. Фото: Freepik

Іспанські чиновники підкреслили, що "телефонні зомбі" наражають на небезпеку не лише себе, але й інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, ми писали, що Португалія вводить нові суворі штрафи. Також на одному з пляжів Італії запровадять електронну систему реєстрації.