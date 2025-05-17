В Испании будут штрафовать на 200 евро за телефон - детали

Турист с телефоном. Фото: Freepik

Испания инициировала новую строгую кампанию против неосторожного поведения пешеходов. С помощью финансовых санкций власти страны пытаются побороть рост количества несчастных случаев на улицах.

Об этом пишет The Mirror US.

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Новые штрафы в Испании

Испанское управление дорожного движения Dirección General de Tráfico (DGT) сделало строгое предупреждение тем, кто блуждает по тротуарам, "залипая" в свой смартфон.

Согласно новым правилам, пешеходам, пойманным за пользование мобильным телефоном во время прогулки, грозит штраф в размере 80 евро. За переход улицы на пешеходном переходе, погружаясь в смартфон, пешеход вообще может быть оштрафован на 200 евро.

Мужчина пользуется смартфоном возле тротуара. Фото: Freepik

Испанские чиновники подчеркнули, что "телефонные зомби" подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

Напомним, мы писали, что Португалия вводит новые строгие штрафы. Также на одном из пляжей Италии введут электронную систему регистрации.