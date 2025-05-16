Дешева та цікава країна в Африці — рай для туристів

Турист на відпочинку. Фото: Freepik

Найчастіше туристи обирають для відпустки такі популярні європейські країни як Іспанія, Португалія та Туреччина. Однак мало хто знає про прекрасну країну на березі Середземного моря в Африці, яка не менш красивою, проте вигіднішою для гаманця.

Про це пише Daily Express.

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Користувач agnew_travels в TikTok назвав Єгипет "найкращим місцем для відпустки". Окрім того, подорож до цієї країни є набагато вигіднішою за Іспанію та Португалію.

Турист пояснив, що на єгипетських курортах немає надокучливих продавців на кожному кроці.

"Постійне пиляння, постійний тиск на вас, щоб ви щось купили, і просто, коли ви виходите на вулицю, щоб подивитися на речі, коли ви заходите всередину, ви відчуваєте себе погано, якщо ви щось не купите", — поділився чоловік.

На думку туриста, в Туреччині також занадто високі ціни на їжу, особливо в готелях, що працюють за системою "все включено".

"В Єгипті у мене ніколи не було проблем з їжею, і вона набагато дешевша", — додав він.

Чоловік також підкреслив, що в Туреччині набагато вищі ціни на речі та сувеніри.

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