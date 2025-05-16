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Країна в Африці, яка краща за Туреччину, Іспанію й Португалію

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Дата публікації: 16 травня 2025 15:41
Дешева та цікава країна в Африці — рай для туристів
Турист на відпочинку. Фото: Freepik

Найчастіше туристи обирають для відпустки такі популярні європейські країни як Іспанія, Португалія та Туреччина. Однак мало хто знає про прекрасну країну на березі Середземного моря в Африці, яка не менш красивою, проте вигіднішою для гаманця.

Про це пише Daily Express.

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Користувач agnew_travels в TikTok назвав Єгипет "найкращим місцем для відпустки". Окрім того, подорож до цієї країни є набагато вигіднішою за Іспанію та Португалію.

Турист пояснив, що на єгипетських курортах немає надокучливих продавців на кожному кроці.

"Постійне пиляння, постійний тиск на вас, щоб ви щось купили, і просто, коли ви виходите на вулицю, щоб подивитися на речі, коли ви заходите всередину, ви відчуваєте себе погано, якщо ви щось не купите", — поділився чоловік.

На думку туриста, в Туреччині також занадто високі ціни на їжу, особливо в готелях, що працюють за системою "все включено".

"В Єгипті у мене ніколи не було проблем з їжею, і вона набагато дешевша", — додав він.

Чоловік також підкреслив, що в Туреччині набагато вищі ціни на речі та сувеніри.

Нагадаємо, ми розповідали про найнебезпечніші локації світу. Також ми писали, що Disney вперше побудує новий парк розваг на Близькому Сході.

Туреччина відпочинок подорож Єгипет туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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