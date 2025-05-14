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Американця вразили українські супермаркети — відео

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Дата публікації: 14 травня 2025 17:15
Що вразило американця в супермаркеті в Україні
Маленька українка обирає банани в супермаркеті. Фото: Freepik

Американець, який вперше опинився в Україні, поділився своїми враженнями від відвідування звичайного супермаркету. Іноземця дуже здивував широкий вибір товарів у розпал війни в країні.

Відповідне відео чоловік опублікував в TikTok.

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На опублікованих кадрах чоловік проводить невеличку екскурсію магазином. Іноземець розповідає своїм підписникам про те, що в українських супермаркетах величезний вибір напоїв, особливо алкогольних, а також різномаїття інших продуктів. 

Американець також здивувався широкому вибору яєць.

"Багато молочних продуктів та м'яса, сиру. І це ще не все, попри повномасштабне вторгнення Росії", — підкреслив іноземець.

Нагадаємо, ми розповідали враження француза від української кухні. Також кореєць вперше скуштував сухарики Flint та цукерки Roshen.

США подорож TikTok туризм супермаркет Америка
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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