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Американца поразили украинские супермаркеты — видео

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Дата публикации 14 мая 2025 17:15
Что поразило американца в супермаркете в Украине
Маленькая украинка выбирает бананы в супермаркете. Фото: Freepik

Американец, который впервые оказался в Украине, поделился своими впечатлениями от посещения обычного супермаркета. Иностранца очень удивил широкий выбор товаров в разгар войны в стране.

Соответствующее видео мужчина опубликовал в TikTok.

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На опубликованных кадрах мужчина проводит небольшую экскурсию по магазину. Иностранец рассказывает своим подписчикам о том, что в украинских супермаркетах огромный выбор напитков, особенно алкогольных, а также разнообразие других продуктов.

Американец также удивился широкому выбору яиц.

"Много молочных продуктов и мяса, сыра. И это еще не все, несмотря на полномасштабное вторжение России", — подчеркнул иностранец.

@dylanonabudget

Что внутри украинского супермаркета 🤔 #ukraine #uk #travel #budget #budgettravel #dylanonabudget

♬ оригинальный звук - dylanonabudget

Напомним, мы рассказывали впечатления француза от украинской кухни. Также кореец впервые попробовал сухарики Flint и конфеты Roshen.

США путешествие TikTok туризм супермаркет Америка
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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