Что поразило американца в супермаркете в Украине

Маленькая украинка выбирает бананы в супермаркете. Фото: Freepik

Американец, который впервые оказался в Украине, поделился своими впечатлениями от посещения обычного супермаркета. Иностранца очень удивил широкий выбор товаров в разгар войны в стране.

Соответствующее видео мужчина опубликовал в TikTok.

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На опубликованных кадрах мужчина проводит небольшую экскурсию по магазину. Иностранец рассказывает своим подписчикам о том, что в украинских супермаркетах огромный выбор напитков, особенно алкогольных, а также разнообразие других продуктов.

Американец также удивился широкому выбору яиц.

"Много молочных продуктов и мяса, сыра. И это еще не все, несмотря на полномасштабное вторжение России", — подчеркнул иностранец.

Напомним, мы рассказывали впечатления француза от украинской кухни. Также кореец впервые попробовал сухарики Flint и конфеты Roshen.