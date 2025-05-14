Что поразило американца в супермаркете в Украине

Американца поразили украинские супермаркеты — видео
Американец, который впервые оказался в Украине, поделился своими впечатлениями от посещения обычного супермаркета. Иностранца очень удивил широкий выбор товаров в разгар войны в стране.
Соответствующее видео мужчина опубликовал в TikTok.
Что удивило иностранца в Украине
На опубликованных кадрах мужчина проводит небольшую экскурсию по магазину. Иностранец рассказывает своим подписчикам о том, что в украинских супермаркетах огромный выбор напитков, особенно алкогольных, а также разнообразие других продуктов.
Американец также удивился широкому выбору яиц.
"Много молочных продуктов и мяса, сыра. И это еще не все, несмотря на полномасштабное вторжение России", — подчеркнул иностранец.
@dylanonabudget
Что внутри украинского супермаркета 🤔 #ukraine #uk #travel #budget #budgettravel #dylanonabudget♬ оригинальный звук - dylanonabudget
Напомним, мы рассказывали впечатления француза от украинской кухни. Также кореец впервые попробовал сухарики Flint и конфеты Roshen.
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