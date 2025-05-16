Дешевая и интересная страна в Африке - рай для туристов

Турист на отдыхе. Фото: Freepik

Чаще всего туристы выбирают для отпуска такие популярные европейские страны как Испания, Португалия и Турция. Однако мало кто знает о прекрасной стране на берегу Средиземного моря в Африке, которая не менее красивой, однако более выгодной для кошелька.

Об этом пишет Daily Express.

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Пользователь agnew_travels в TikTok назвал Египет "лучшим местом для отпуска". Кроме того, путешествие в эту страну намного выгоднее Испании и Португалии.

Турист объяснил, что на египетских курортах нет надоедливых продавцов на каждом шагу.

"Постоянное пиление, постоянное давление на вас, чтобы вы что-то купили, и просто, когда вы выходите на улицу, чтобы посмотреть на вещи, когда вы заходите внутрь, вы чувствуете себя плохо, если вы что-то не купите", — поделился мужчина.

По мнению туриста, в Турции также слишком высокие цены на еду, особенно в отелях, работающих по системе "все включено".

"В Египте у меня никогда не было проблем с едой, и она намного дешевле", — добавил он.

Мужчина также подчеркнул, что в Турции гораздо выше цены на вещи и сувениры.

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