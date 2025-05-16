Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Туризм ТОП-5 найнебезпечніших місць у світі

ТОП-5 найнебезпечніших місць у світі

Ua en ru
Дата публікації: 16 травня 2025 13:15
Небезпечні місця у світі для туристів — добірка
Озеро Натрон. Фото: З відкритих джерел

Подорожувати світом — це чудова можливість зануритися в різноманітні культури та помилуватися неймовірною природою. Проте далеко не всі країни та міста є безпечними для туристів.

Про це пише The Mirror UK.

Реклама
Читайте також:

Бермудський трикутник

Одне з найвідоміших надприродних місць на планеті. Протягом багатьох років тут безслідно зникли сотні човнів і літаків. Трьома точками трикутника вважають Майамі, Пуерто-Ріко і Бермудські острови.

Озеро Натрон у Танзанії

За чутками, воно здатне перетворювати тварин на камінь через токсичність води. Незважаючи на небезпеку, озеро є популярним місцем для розмноження фламінго.

Топ-5 найнебезпечніших місць у світі - фото 1
Озеро Натрон. Фото: Із відкритих джерел

Озеро Ньос у Камеруні

Воно розташоване в кратері вулкана. В серпні 1986 року вулкан випустив величезну хмару вуглекислого газу, яка пронеслася над місцевістю та вбила понад 1 000 людей.

Топ-5 найнебезпечніших місць у світі - фото 1
Озеро Ньос. Фото: Із відкритих джерел

Національний парк Мадіді у Болівії

Це неймовірно гарні джунглі, наповнені смертельно небезпечними рослинами і тваринами, які можуть покалічити та вбити туристів. Парк був заснований у 1990-х роках, й відвідувачам варто бути вкрай обережними, відвідуючи його.

Острів Бікіні на Маршаллових островах

В середині XX століття під час гонки ядерних озброєнь це було місцем, де відбувались ядерні випробування. Люди не можуть там жити, оскільки ґрунтові води дуже сильно забруднені внаслідок цих випробувань.

Топ-5 найнебезпечніших місць у світі - фото 2
Острів Бікіні на Маршаллових островах. Фото: Із відкритих джерел

Нагадаємо, досвідчена туристка розповіла, як безпечно мандрувати самій. Також ми писали, що Португалія вводить нові суворі штрафи

подорож небезпека туризм озеро геолокація
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /