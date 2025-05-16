Опасные места в мире для туристов - подборка

ТОП-5 самых опасных мест в мире
Путешествовать по миру — это прекрасная возможность окунуться в разнообразные культуры и полюбоваться невероятной природой. Однако далеко не все страны и города являются безопасными для туристов.
Об этом пишет The Mirror UK.
Бермудский треугольник
Одно из самых известных сверхъестественных мест на планете. В течение многих лет здесь бесследно исчезли сотни лодок и самолетов. Тремя точками треугольника считают Майами, Пуэрто-Рико и Бермудские острова.
Озеро Натрон в Танзании
По слухам, оно способно превращать животных в камень из-за токсичности воды. Несмотря на опасность, озеро является популярным местом для размножения фламинго.
Озеро Ньос в Камеруне
Оно расположено в кратере вулкана. В августе 1986 года вулкан выпустил огромное облако углекислого газа, которое пронеслось над местностью и убило более 1 000 человек.
Национальный парк Мадиди в Боливии
Это невероятно красивые джунгли, наполненные смертельно опасными растениями и животными, которые могут покалечить и убить туристов. Парк был основан в 1990-х годах, и посетителям стоит быть крайне осторожными, посещая его.
Остров Бикини на Маршалловых островах
В середине XX века во время гонки ядерных вооружений это было местом, где проходили ядерные испытания. Люди не могут там жить, поскольку грунтовые воды очень сильно загрязнены в результате этих испытаний.
Напомним, опытная туристка рассказала, как безопасно путешествовать самой. Также мы писали, что Португалия вводит новые строгие штрафы.
Читайте Новини.LIVE!