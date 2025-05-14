Як не загубитись в іншій країні без Wi-Fi — поради туристам

Компас в руці туриста. Фото: Freepik

Під час подорожі може статися непередбачувана ситуація і ви можете опинитися без доступу до інтернету та карт. Проте фахівець порадив лайфхак, який може врятувати.

Про це пише Daily Express.

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Експерт з подорожей Ніл Аткінсон порадив завжди завантажувати офлайн-карти місцевості, куди ви вирушаєте в подорож.

"Це абсолютно безкоштовно і може заощадити вам години стресу, незалежно від того, чи досліджуєте ви Британію, чи блукаєте Барселоною", — підкреслив фахівець.

Перед виходом на туристичний маршрут варто обов'язково перевірити, чи завантажили ви карту, поки у вас є підключення до інтернету. Під час її завантаження могла статися помилка.

Додаток Google Maps на смартфоні. Фото: Freepik

Експерт попередив про деякі недоліки автономних карт. Зокрема, ви не зможете подивитися маршрути громадського транспорту та оновлення трафіку.

Як завантажити офлайн-карту

Щоб завантажити карту, скачайте та відкрийте додаток Google Maps. Торкніться зображення свого профілю у верхньому правому куті й оберіть "Офлайн-карти", а потім "Вибрати власну карту".

Після цього налаштуйте синє поле так, щоб воно покривало нове місто чи село, куди ви плануєте свій візит. Після цього потрібно натиснути "Завантажити" і офлайн-карта карта буде готова до використання.

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