Як не загубитись в іншій країні без Wi-Fi — поради туристам

Як ніколи не загубитись в іншій країни без інтернету — лайфхак
Під час подорожі може статися непередбачувана ситуація і ви можете опинитися без доступу до інтернету та карт. Проте фахівець порадив лайфхак, який може врятувати.
Про це пише Daily Express.
Корисний лайфхак для мандрівників
Експерт з подорожей Ніл Аткінсон порадив завжди завантажувати офлайн-карти місцевості, куди ви вирушаєте в подорож.
"Це абсолютно безкоштовно і може заощадити вам години стресу, незалежно від того, чи досліджуєте ви Британію, чи блукаєте Барселоною", — підкреслив фахівець.
Перед виходом на туристичний маршрут варто обов'язково перевірити, чи завантажили ви карту, поки у вас є підключення до інтернету. Під час її завантаження могла статися помилка.
Експерт попередив про деякі недоліки автономних карт. Зокрема, ви не зможете подивитися маршрути громадського транспорту та оновлення трафіку.
Як завантажити офлайн-карту
Щоб завантажити карту, скачайте та відкрийте додаток Google Maps. Торкніться зображення свого профілю у верхньому правому куті й оберіть "Офлайн-карти", а потім "Вибрати власну карту".
Після цього налаштуйте синє поле так, щоб воно покривало нове місто чи село, куди ви плануєте свій візит. Після цього потрібно натиснути "Завантажити" і офлайн-карта карта буде готова до використання.
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