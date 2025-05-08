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Весняна відпустка в Грузії — скільки коштує в 2025 році

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Дата публікації: 8 травня 2025 14:35
Вартість подорожі з України до Грузії у 2025 році
Столиця Грузії Тбілісі. Фото: Pexels

Неймовірні гори, смачна кухня та вражаюча архітектура — все це про Грузію. На візит до цієї країни на тиждень ви витратите, як на декілька днів у Буковелі.

Українська блогерка valeriia.yelyferenko поділилась в TikTok, скільки витратила на поїздку до Грузії у 2025 році.

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Дівчина поділилась, що дорога з Києва до Одеси та з Одеси до Молдови їй обійшлась на автобусі та потязі в обидві сторони у 3 300 гривень. 

За авіаквитки з Кишинева до столиці Грузії Тбілісі туристка віддала 10 000 гривень в обидві сторони.

Зручне житло в центрі Тбілісі обійшлося у 4 500 гривень за 7 днів. За її словами, економніше буде снідати вдома, адже в закладах авокадо-тост вартує як декілька порцій шашлику та вина. На зекономлені кошти можна вдосталь наїстись хінкалі (1,5 ларі/22 грн за штуку), запивши келихом смачного вина (8 ларі/120 грн).

Загалом, за тиждень туристка витратила 7500 гривень на їжу, та таку ж суму на екскурсії та інші розваги. Загалом за відпочинок у Грузії дівчина віддала 31 800 гривень.

@valeriia.yelyferenko

Відео з гарними місцями з 🇬🇪 @valeriia.yelyferenko Чи бували в Грузії? Як ваші враження?🥰

♬ Jazz Hip Hop in the early 90's(219692) - TOKYO Lonesome Blue

Нагадаємо, ми писали, що Португалія вводить нові суворі штрафи. Також ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував деякі знижки для туристів.

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Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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