Стоимость путешествия из Украины в Грузию в 2025 году

Столица Грузии Тбилиси. Фото: Pexels

Невероятные горы, вкусная кухня и впечатляющая архитектура — все это о Грузии. На визит в эту страну на неделю вы потратите, как на несколько дней в Буковеле.

Украинский блогер valeriia.yelyferenko поделилась в TikTok, сколько потратила на поездку в Грузию в 2025 году.

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Девушка поделилась, что дорога из Киева в Одессу и из Одессы в Молдову ей обошлась на автобусе и поезде в обе стороны в 3 300 гривен.

За авиабилеты из Кишинева в столицу Грузии Тбилиси туристка отдала 10 000 гривен в обе стороны.

Удобное жилье в центре Тбилиси обошлось в 4 500 гривен за 7 дней. По ее словам, экономнее будет завтракать дома, ведь в заведениях авокадо-тост стоит как несколько порций шашлыка и вина. На сэкономленные средства можно вдоволь наесться хинкали (1,5 лари/22 грн за штуку), запив бокалом вкусного вина (8 лари/120 грн).

В общем, за неделю туристка потратила 7500 гривен на еду, и такую же сумму на экскурсии и другие развлечения. Всего за отдых в Грузии девушка отдала 31 800 гривен.

Напомним, мы писали, что Португалия вводит новые строгие штрафы. Также мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил некоторые скидки для туристов.