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Весенний отпуск в Грузии — сколько стоит в 2025 году

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Дата публикации 8 мая 2025 14:35
Стоимость путешествия из Украины в Грузию в 2025 году
Столица Грузии Тбилиси. Фото: Pexels

Невероятные горы, вкусная кухня и впечатляющая архитектура — все это о Грузии. На визит в эту страну на неделю вы потратите, как на несколько дней в Буковеле.

Украинский блогер valeriia.yelyferenko поделилась в TikTok, сколько потратила на поездку в Грузию в 2025 году.

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Девушка поделилась, что дорога из Киева в Одессу и из Одессы в Молдову ей обошлась на автобусе и поезде в обе стороны в 3 300 гривен.

За авиабилеты из Кишинева в столицу Грузии Тбилиси туристка отдала 10 000 гривен в обе стороны.

Удобное жилье в центре Тбилиси обошлось в 4 500 гривен за 7 дней. По ее словам, экономнее будет завтракать дома, ведь в заведениях авокадо-тост стоит как несколько порций шашлыка и вина. На сэкономленные средства можно вдоволь наесться хинкали (1,5 лари/22 грн за штуку), запив бокалом вкусного вина (8 лари/120 грн).

В общем, за неделю туристка потратила 7500 гривен на еду, и такую же сумму на экскурсии и другие развлечения. Всего за отдых в Грузии девушка отдала 31 800 гривен.

@valeriia.yelyferenko

Видео с красивыми местами с 🇬🇪 @valeriia.yelyferenko Бывали ли в Грузии? Как ваши впечатления?

♬ Jazz Hip Hop in the early 90's(219692) - TOKYO Lonesome Blue

Напомним, мы писали, что Португалия вводит новые строгие штрафы. Также мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил некоторые скидки для туристов.

поездки путешествие Грузия туризм расходы
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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