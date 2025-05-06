Wizz Air змінив умови Wizz Discount Club — деталі

Літак Wizz Air. Фото: Moshe Shai/Flash90

Популярний угорський лоукостер Wizz Air засмутив пасажирів новою політикою. Авіакомпанія скасувала частину знижок.

Про це пише avianews.com.

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Зазначається, що з 29 квітня пасажири можуть розраховувати на знижку у 10 євро, лише якщо їх квиток дорожчий за 29,99 євро.

Нова політика знижок поширюватиметься не лише на нових користувачів, а й тих, хто купував підписку раніше.

Авіакомпанія надала можливість пасажирами або погодитися на нові умови, або скасувати підписку Wizz Discount Club до 13 травня. Авіакомпанія пообіцяла компенсувати невикористаний період підписки.

"Ця зміна дає нам змогу продовжувати надавати високоякісні послуги та підтримувати виняткові стандарти, які ви від нас очікуєте", — пояснили в авіакомпанії.

Турист бронює квитки. Фото: Freepik

Пасажири нині користуються двома системами знижок. Wizz Discount Club Standard вартує 59,99 євро та дає можливість вигідно купувати квитки одному пасажиру та його попутнику. За Wizz Discount Club Plus доведеться віддати 99,99 євро. Власник підписки може купувати квитки для себе та ще 5 попутників.

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