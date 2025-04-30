Wizz Air додав нові маршрути на літо — куди прямуватимуть

Wizz Air анонсував нові маршрути з Угорщини
Угорський лоукостер Wizz Air додав нові рейси до популярних міст. Ще 4 маршрути відкриють в столиці Угорщини Будапешті.
Про це повідомляє Lowcost Avia.
Нові маршрути Wizz Air
Повідомляється, що рейси з Будапешта до литовського Вільнюса та польського Гданська стартують 30 червня. Літаки курсуватимуть тричі на тиждень.
Нові рейси з Будапешта до іспанського Більбао та польського Вроцлава відкриють 2 липня. Літаки доставлятимуть мандрівників у країни призначення двічі на тиждень.
В компанії повідомили, що квитки вже доступні на сайті.
Wizz Air також додав новий маршрут з Абу-Дабі (ОАЕ) до ліванського Бейруту, який відкриється 3 червня, а також з 19 червня рейс з Абу-Дабі до азербайджанського Габала. Нові маршрути курсуватимуть тричі на тиждень.
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