Wizz Air додав нові маршрути на літо — куди прямуватимуть

Літак Wizz Air. Фото: wizzair.com

Угорський лоукостер Wizz Air додав нові рейси до популярних міст. Ще 4 маршрути відкриють в столиці Угорщини Будапешті.

Про це повідомляє Lowcost Avia.

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Нові маршрути Wizz Air

Повідомляється, що рейси з Будапешта до литовського Вільнюса та польського Гданська стартують 30 червня. Літаки курсуватимуть тричі на тиждень.

Нові рейси з Будапешта до іспанського Більбао та польського Вроцлава відкриють 2 липня. Літаки доставлятимуть мандрівників у країни призначення двічі на тиждень.

В компанії повідомили, що квитки вже доступні на сайті.

Літак Wizz Air. Фото: Pinterest

Wizz Air також додав новий маршрут з Абу-Дабі (ОАЕ) до ліванського Бейруту, який відкриється 3 червня, а також з 19 червня рейс з Абу-Дабі до азербайджанського Габала. Нові маршрути курсуватимуть тричі на тиждень.

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