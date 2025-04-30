Wizz Air добавил новые маршруты на лето - куда будут отправляться

Самолет Wizz Air. Фото: wizzair.com

Венгерский лоукостер Wizz Air добавил новые рейсы в популярные города. Еще четыре маршрута откроют в столице Венгрии Будапеште.

Об этом сообщает Lowcost Avia.

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Сообщается, что рейсы из Будапешта в литовский Вильнюс и польский Гданьск стартуют 30 июня. Самолеты будут курсировать три раза в неделю.

Новые рейсы из Будапешта в испанский Бильбао и польский Вроцлав откроют 2 июля. Самолеты будут доставлять путешественников в страны назначения дважды в неделю.

В компании сообщили, что билеты уже доступны на сайте.

Самолет Wizz Air. Фото: Pinterest

Wizz Air также добавил новый маршрут из Абу-Даби (ОАЭ) в ливанский Бейрут, который откроется 3 июня, а также з 19 июня рейс из Абу-Даби в азербайджанский Габала. Новые маршруты будут курсировать три раза в неделю.

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