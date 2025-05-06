Wizz Air изменил условия Wizz Discount Club — детали

Самолет Wizz Air. Фото: Moshe Shai/Flash90

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air огорчил пассажиров новой политикой. Авиакомпания отменила часть скидок.

Об этом пишет avianews.com.

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Отмечается, что с 29 апреля пассажиры могут рассчитывать на скидку в 10 евро, только если их билет дороже 29,99 евро.

Новая политика скидок будет распространяться не только на новых пользователей, но и тех, кто покупал подписку ранее.

Авиакомпания предоставила возможность пассажирами или согласиться на новые условия, или отменить подписку Wizz Discount Club до 13 мая. Авиакомпания пообещала компенсировать неиспользованный период подписки.

"Это изменение позволяет нам продолжать предоставлять высококачественные услуги и поддерживать исключительные стандарты, которые вы от нас ожидаете", — пояснили в авиакомпании.

Турист бронирует билеты. Фото: Freepik

Пассажиры сейчас пользуются двумя системами скидок. Wizz Discount Club Standard стоит 59,99 евро и дает возможность выгодно покупать билеты одному пассажиру и его попутчику. За Wizz Discount Club Plus придется отдать 99,99 евро. Владелец подписки может покупать билеты для себя и еще 5 попутчиков.

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