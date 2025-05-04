Нова авіакомпанія в Польщі — рейси

В Польщі з'явиться нова авіакомпанія — що відомо
Влітку 2025 року в Польщі відкриє маршрути авіакомпанія Air 001 туристичного оператора Itaka. Пасажирів доставлятимуть до місця призначення чотири лайнери.
Про це повідомляє портал Visit Ukraine.
Нова авіакомпанія в Польщі
Туроператор Itaka вже давно існує на ринку та відомий відпустками "все включено". Нині компанія розширює свої послуги і буде організовувати польоти у співпраці з болгарською авіакомпанією Electra Airways, яка буде здійснювати технічне обслуговування бортів.
Вже цього літа з Польщі курсуватимуть чотири лайнери — три A320 та один A321. Українцям стануть доступні нові маршрути з чотирьох польських аеропортів Катовіце, Варшави, Вроцлава та Познані.
В компанії повідомили, що літаки доставлятимуть пасажирів до Туреччини, Єгипту, Греції, Албанії, Канарських островів та Кабо-Верде.
Завдяки власній логістиці, компанія зможе пропонувати мандрівникам більш вигідні ціни на перельоти.
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