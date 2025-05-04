Нова авіакомпанія в Польщі — рейси

Пасажирка в аеропорту. Фото: Freepik

Влітку 2025 року в Польщі відкриє маршрути авіакомпанія Air 001 туристичного оператора Itaka. Пасажирів доставлятимуть до місця призначення чотири лайнери.

Про це повідомляє портал Visit Ukraine.

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Туроператор Itaka вже давно існує на ринку та відомий відпустками "все включено". Нині компанія розширює свої послуги і буде організовувати польоти у співпраці з болгарською авіакомпанією Electra Airways, яка буде здійснювати технічне обслуговування бортів.

Вже цього літа з Польщі курсуватимуть чотири лайнери — три A320 та один A321. Українцям стануть доступні нові маршрути з чотирьох польських аеропортів Катовіце, Варшави, Вроцлава та Познані.

В компанії повідомили, що літаки доставлятимуть пасажирів до Туреччини, Єгипту, Греції, Албанії, Канарських островів та Кабо-Верде.

Літак авіакомпанії Air 001. Фото: itaka.pl

Завдяки власній логістиці, компанія зможе пропонувати мандрівникам більш вигідні ціни на перельоти.

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