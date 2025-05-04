Новая авиакомпания в Польше - рейсы

В Польше появится новая авиакомпания — что известно
Летом 2025 года в Польше откроет маршруты авиакомпания Air 001 туристического оператора Itaka. Пассажиров будут доставлять к месту назначения четыре лайнера.
Об этом сообщает портал Visit Ukraine.
Новая авиакомпания в Польше
Туроператор Itaka уже давно существует на рынке и известен отпусками "все включено". Сейчас компания расширяет свои услуги и будет организовывать полеты в сотрудничестве с болгарской авиакомпанией Electra Airways, которая будет осуществлять техническое обслуживание бортов.
Уже этим летом из Польши будут курсировать четыре лайнера — три A320 и один A321. Украинцам станут доступны новые маршруты из четырех польских аэропортов Катовице, Варшавы, Вроцлава и Познани.
В компании сообщили, что самолеты будут доставлять пассажиров в Турцию, Египет, Грецию, Албанию, Канарские острова и Кабо-Верде.
Благодаря собственной логистике, компания сможет предлагать путешественникам более выгодные цены на перелеты.
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