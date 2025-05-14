Приховане місто поблизу Пізи із красивими краєвидами та смачним вином

Вулички італійського міста. Фото: tripadvisor.com

У італійській Пізі майже завжди довгі черги до музеїв та ресторанів через натовпи туристів. Проте поблизу неї є затишне невелике село, яке вражає своєю красою.

Про це пише Daily Express.

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Чому варто відвідати італійське село Ларі

Село Ларі розташоване в муніципалітеті Каскіана-Терме-Ларі, на великій висоті для Тоскани і зосереджене навколо замку, з якого відкривається неймовірний панорамний вид на італійську сільську місцевість. В ньому проживає близько 6000 мешканців.

Ларі вражає мальовничими вуличками, забудованими історичними та колоритними будівлями. Візитівкою села є середньовічна фортеця Кастелло деї Вікарі. Її стіни, вежі та внутрішній двір були побудовані ще в XI столітті, проте добре збереглися до наших часів.

Серед інших визначних пам'яток — церква Сан-Леонардо та Палаццо деї Вікарі зі старовинними стінами.

Спуск з фортеці Кастелло деї Вікарі. Фото: tripadvisor.com

В крамничках можна придбати оливкову олію та вино, яке виготовляють місцеві. Туристи також можуть відвідати майстер-класи, де під керівництвом шеф-кухарів можна навчитися готувати традиційні італійські страви. Зокрема, домашню пасту, брускетту та тірамісу.

Нагадаємо, ми розповідали про унікальну локацію в Україні, яка притягує блискавки наче магніт. Також ми писали, що Португалія вводить нові суворі штрафи.