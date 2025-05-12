Місце в Україні куди найчастіше влучають блискавки — локація

Блискавка. Фото: Freepik

На Житомирщині є унікальна локація — галявина Громовище, яка є справжнім магнітом для блискавок. Воно розташоване поблизу села Купище.

Про це пише "Телеграф".

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Галявина Громовище не просто так отримала свою назву. Майже під час кожної негоди ця локація є справжнім гніздом для блискавок. Окрім того, місцеві неодноразово бачили мерехтіння, ніби з цієї ділянки світить справжній прожектор.

Це місце є аномальним. Багато людей, які приходять до Громовища скаржаться на головний біль, запаморочення та підвищення тиску.

Окрім того, тут дуже бідна рослинність, а тварини уникають цієї локації.

Місцеві вірять, що раніше на Громовищі жив жорстокий пан, якого ненавиділо все село. В його дім влучила блискавка і відтоді це місце стало аномальним.

Проте науковці пояснюють унікальність цього місця тим, що воно має понижений електронний опір ґрунту. В давнину наші пращури використовували такі локації для проведення своїх обрядів.

Громовище знаходиться в 19 км від села Купище і до нього можна дістатися на власному авто чи на таксі. Автобус ходить лише до Купища.

Галявина Громовище. Фото: igotoworld.com

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