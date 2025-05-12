Місце в Україні куди найчастіше влучають блискавки — локація

Притягує блискавки наче магніт — унікальна локація в Україні
На Житомирщині є унікальна локація — галявина Громовище, яка є справжнім магнітом для блискавок. Воно розташоване поблизу села Купище.
Про це пише "Телеграф".
Чим унікальна галявина Громовище
Галявина Громовище не просто так отримала свою назву. Майже під час кожної негоди ця локація є справжнім гніздом для блискавок. Окрім того, місцеві неодноразово бачили мерехтіння, ніби з цієї ділянки світить справжній прожектор.
Це місце є аномальним. Багато людей, які приходять до Громовища скаржаться на головний біль, запаморочення та підвищення тиску.
Окрім того, тут дуже бідна рослинність, а тварини уникають цієї локації.
Місцеві вірять, що раніше на Громовищі жив жорстокий пан, якого ненавиділо все село. В його дім влучила блискавка і відтоді це місце стало аномальним.
Проте науковці пояснюють унікальність цього місця тим, що воно має понижений електронний опір ґрунту. В давнину наші пращури використовували такі локації для проведення своїх обрядів.
Громовище знаходиться в 19 км від села Купище і до нього можна дістатися на власному авто чи на таксі. Автобус ходить лише до Купища.
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