Место в Украине куда чаще всего попадают молнии - локация

Молния. Фото: Freepik

На Житомирщине есть уникальная локация — поляна Громовище, которая является настоящим магнитом для молний. Оно расположено вблизи села Купище.

Об этом пишет "Телеграф".

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Чем уникальна поляна Громовище

Поляна Громовище не просто так получила свое название. Почти во время каждой непогоды эта локация является настоящим гнездом для молний. Кроме того, местные неоднократно видели мерцание, будто с этого участка светит настоящий прожектор.

Это место является аномальным. Многие люди, которые приходят в Громовище, жалуются на головную боль, головокружение и повышение давления.

Кроме того, здесь очень бедная растительность, а животные избегают этой локации.

Местные верят, что раньше на Громовище жил жестокий господин, которого ненавидела вся деревня. В его дом попала молния и с тех пор это место стало аномальным.

Однако ученые объясняют уникальность этого места тем, что оно имеет пониженное электронное сопротивление почвы. В древности наши предки использовали такие локации для проведения своих обрядов.

Громовище находится в 19 км от села Купище и к нему можно добраться на собственном авто или на такси. Автобус ходит только до Купища.

Поляна Громовище. Фото: igotoworld.com

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