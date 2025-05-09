ТОП-5 красивих локацій в Україні для літної відпустки

ТОП-5 цікавих локацій в Україні, які варто відвідати цього літа
Початок травня — чудовий час, щоб запланувати свою літню відпустку. Від морського узбережжя на півдні до мальовничих Карпат на заході — кожен куточок України має свій неповторний шарм.
Редакція Новини.LIVE розповідає, які унікальні локації варто відвідати цього літа.
Печера "Оптимістична"
Вона розташована в Тернопільській області, поблизу села Королівка, і є найдовшою у світі гіпсовою печерою, яка увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Її довжина (досліджена) сягає 267 км. Локація точно сподобається екстремальним українцям, які не бояться темряви.
Водоспад Воєводин
Він розташований в Ужанському нацпарку поблизу села Тур'я Поляна. Його назва походить від слова "вой", тобто вода, що "виє". Висота його найвищого каскаду становить 5-6 метрів, а загальна — близько 24 метрів. Це місце ідеально підійде для тих, хто хоче відпочити від галасу міста.
Трускавець
Мальовничий курорт України Львівщини, який оздоровлює мінеральними водами "Нафтуся". Тут можна чудово відновитися завдяки лікувальним та спа-процедурам в санаторії та прогулянкам на свіжому повітрі. Окрім того, в місті є власний дельфінарій та музей.
Яремче
Це невелике містечко в мальовничих Карпатах, яке манить туристів з усіх куточків країни. Воно розташоване прямо в серці гір та бурхливих річок. Тут туристам варто відвідати неймовірний водоспад Пробій, а найсміливішим — підкорити Говерлу. В Яремче також розташовано багато колоритних закладів, які точно вас смачними стравами української кухні.
Шацькі озера
Озера розташовані на заході України, у Волинській області, поблизу кордону з Польщею та Білоруссю. Територія нараховує понад 30 озер, серед яких Світязь, який є найглибшим в Україні. Тут можна чудово відпочити з наметами, покупатись у прохолодних озерах та насолодитися неймовірною природою.
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