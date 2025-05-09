ТОП-5 красивих локацій в Україні для літної відпустки

Захід сонця на озері Світязь. Фото: З відкрити джерел

Початок травня — чудовий час, щоб запланувати свою літню відпустку. Від морського узбережжя на півдні до мальовничих Карпат на заході — кожен куточок України має свій неповторний шарм.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які унікальні локації варто відвідати цього літа.

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Печера "Оптимістична"

Вона розташована в Тернопільській області, поблизу села Королівка, і є найдовшою у світі гіпсовою печерою, яка увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Її довжина (досліджена) сягає 267 км. Локація точно сподобається екстремальним українцям, які не бояться темряви.

Печера "Оптимістична". Фото: З відкритих джерел

Водоспад Воєводин

Він розташований в Ужанському нацпарку поблизу села Тур'я Поляна. Його назва походить від слова "вой", тобто вода, що "виє". Висота його найвищого каскаду становить 5-6 метрів, а загальна — близько 24 метрів. Це місце ідеально підійде для тих, хто хоче відпочити від галасу міста.

Водоспад Воєводин. Фото: З відкритих джерел

Трускавець

Мальовничий курорт України Львівщини, який оздоровлює мінеральними водами "Нафтуся". Тут можна чудово відновитися завдяки лікувальним та спа-процедурам в санаторії та прогулянкам на свіжому повітрі. Окрім того, в місті є власний дельфінарій та музей.

Бювет в Трускавці. Фото: З відкритих джерел

Яремче

Це невелике містечко в мальовничих Карпатах, яке манить туристів з усіх куточків країни. Воно розташоване прямо в серці гір та бурхливих річок. Тут туристам варто відвідати неймовірний водоспад Пробій, а найсміливішим — підкорити Говерлу. В Яремче також розташовано багато колоритних закладів, які точно вас смачними стравами української кухні.

Літо в Яремче. Фото: З відкритих джерел

Шацькі озера

Озера розташовані на заході України, у Волинській області, поблизу кордону з Польщею та Білоруссю. Територія нараховує понад 30 озер, серед яких Світязь, який є найглибшим в Україні. Тут можна чудово відпочити з наметами, покупатись у прохолодних озерах та насолодитися неймовірною природою.

Світанок на озері Світязь. Фото: З відкритих джерел

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