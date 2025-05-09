ТОП-5 красивых локаций в Украине для летнего отпуска

Закат солнца на озере Свитязь. Фото: Из открытых источников

Начало мая — отличное время, чтобы запланировать свой летний отпуск. От морского побережья на юге до живописных Карпат на западе — каждый уголок Украины имеет свой неповторимый шарм.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие уникальные локации стоит посетить этим летом.

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Пещера "Оптимистическая"

Она расположена в Тернопольской области, вблизи села Королевка, и является самой длинной в мире гипсовой пещерой, которая вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Ее длина (исследованная) достигает 267 км. Локация точно понравится экстремальным украинцам, которые не боятся темноты.

Пещера "Оптимистическая". Фото: Из открытых источников

Водопад Воеводин

Он расположен в Ужанском нацпарке вблизи села Турья Поляна. Его название происходит от слова "вой", то есть вода, которая "воет". Высота его самого высокого каскада составляет 5-6 метров, а общая — около 24 метров. Это место идеально подойдет для тех, кто хочет отдохнуть от шума города.

Водопад Воеводин. Фото: Из открытых источников

Трускавец

Живописный курорт Украины Львовской области, который оздоравливает минеральными водами "Нафтуся". Здесь можно прекрасно восстановиться благодаря лечебным и спа-процедурам в санатории и прогулкам на свежем воздухе. Кроме того, в городе есть собственный дельфинарий и музей.

Бювет в Трускавце. Фото: Из открытых источников

Яремче

Это небольшой городок в живописных Карпатах, который манит туристов со всех уголков страны. Он расположен прямо в сердце гор и бурных рек. Здесь туристам стоит посетить невероятный водопад Пробий, а самым смелым — покорить Говерлу. В Яремче также расположено много колоритных заведений, которые точно вас вкусными блюдами украинской кухни.

Лето в Яремче. Фото: Из открытых источников

Шацкие озера

Озера расположены на западе Украины, в Волынской области, вблизи границы с Польшей и Беларусью. Территория насчитывает более 30 озер, среди которых Свитязь, который является самым глубоким в Украине. Здесь можно прекрасно отдохнуть с палатками, искупаться в прохладных озерах и насладиться невероятной природой.

Рассвет на озере Свитязь. Фото: Из открытых источников

Напомним, мы рассказывали, что Португалия вводит новые строгие штрафы. Также мы писали о том, сколько сейчас стоит отдых в Грузии.