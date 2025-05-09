ТОП-5 красивых локаций в Украине для летнего отпуска

ТОП-5 локаций в Украине, которые стоит посетить этим летом
Начало мая — отличное время, чтобы запланировать свой летний отпуск. От морского побережья на юге до живописных Карпат на западе — каждый уголок Украины имеет свой неповторимый шарм.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие уникальные локации стоит посетить этим летом.
Пещера "Оптимистическая"
Она расположена в Тернопольской области, вблизи села Королевка, и является самой длинной в мире гипсовой пещерой, которая вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Ее длина (исследованная) достигает 267 км. Локация точно понравится экстремальным украинцам, которые не боятся темноты.
Водопад Воеводин
Он расположен в Ужанском нацпарке вблизи села Турья Поляна. Его название происходит от слова "вой", то есть вода, которая "воет". Высота его самого высокого каскада составляет 5-6 метров, а общая — около 24 метров. Это место идеально подойдет для тех, кто хочет отдохнуть от шума города.
Трускавец
Живописный курорт Украины Львовской области, который оздоравливает минеральными водами "Нафтуся". Здесь можно прекрасно восстановиться благодаря лечебным и спа-процедурам в санатории и прогулкам на свежем воздухе. Кроме того, в городе есть собственный дельфинарий и музей.
Яремче
Это небольшой городок в живописных Карпатах, который манит туристов со всех уголков страны. Он расположен прямо в сердце гор и бурных рек. Здесь туристам стоит посетить невероятный водопад Пробий, а самым смелым — покорить Говерлу. В Яремче также расположено много колоритных заведений, которые точно вас вкусными блюдами украинской кухни.
Шацкие озера
Озера расположены на западе Украины, в Волынской области, вблизи границы с Польшей и Беларусью. Территория насчитывает более 30 озер, среди которых Свитязь, который является самым глубоким в Украине. Здесь можно прекрасно отдохнуть с палатками, искупаться в прохладных озерах и насладиться невероятной природой.
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