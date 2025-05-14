Скрытый город вблизи Пизы с красивыми видами и вкусным вином

Улочки итальянского города. Фото: tripadvisor.com

В итальянской Пизе почти всегда длинные очереди в музеи и рестораны из-за толп туристов. Однако вблизи нее есть уютная небольшая деревня, которая поражает своей красотой.

Об этом пишет Daily Express.

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Почему стоит посетить итальянскую деревню Лари

Село Лари расположено в муниципалитете Каскиана-Терме-Лари, на большой высоте для Тосканы и сосредоточено вокруг замка, из которого открывается невероятный панорамный вид на итальянскую сельскую местность. В нем проживает около 6000 жителей.

Лари поражает живописными улочками, застроенными историческими и колоритными зданиями. Визитной карточкой села является средневековая крепость Кастелло деи Викари. Ее стены, башни и внутренний двор были построены еще в XI веке, однако хорошо сохранились до наших дней.

Среди других достопримечательностей — церковь Сан-Леонардо и Палаццо деи Викари со старинными стенами.

Спуск из крепости Кастелло деи Викари. Фото: tripadvisor.com

В магазинчиках можно приобрести оливковое масло и вино, которое изготавливают местные. Туристы также могут посетить мастер-классы, где под руководством шеф-поваров можно научиться готовить традиционные итальянские блюда. В частности, домашнюю пасту, брускетту и тирамису,

Напомним, мы рассказывали об уникальной локации в Украине, которая притягивает молнии как магнит. Также мы писали, что Португалия вводит новые строгие штрафы.