Один з найгарніших пляжів Італії — назва

Пляж Тропеа в Італії. Фото: ladolcevitatropea.it

Пляж Тропеа розташований у однойменному містечку на західному узбережжі регіону Калабрія в Італії. Курорт відомий своїм мальовничим узбережжям і кришталево чистою водою.

Про це пише Daily Express.

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Пляж Тропеа облаштований всім необхідним для туристів, які люблять активний відпочинок, а також для тих, хто любить просто позасмагати на сонечку. Тут є шезлонги, парасольки, пляжний бар, а в чистій воді можна зайнятися дайвінгом чи снорклінгом.

Окрім пляжу, Тропеа вражає своєю історією та великою кількістю визначних пам'яток, які варто побачити кожному.

Зокрема, собор Марії Сантіссіми ді Румунія туристична рада регіону називає "однією з найчарівніших культових споруд Калабрії". Він був побудований в 1163 році, а в ХХ столітті його повністю відреставрували.

Пляж Тропеа в Італії. Фото: calabriatheotheritaly.com

Сьогодні в соборі зберігаються античні скульптури й картини, включаючи мармуровий горельєф Воскресіння Ісуса.

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