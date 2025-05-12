Один из самых красивых пляжей Италии - название

Пляж Тропеа в Италии. Фото: ladolcevitatropea.it

Пляж Тропеа расположен в одноименном городке на западном побережье региона Калабрия в Италии. Курорт известен своим живописным побережьем и кристально чистой водой.

Об этом пишет Daily Express.

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Пляж Тропеа обустроен всем необходимым для туристов, которые любят активный отдых, а также для тех, кто любит просто позагорать на солнышке. Здесь есть шезлонги, зонтики, пляжный бар, а в чистой воде можно заняться дайвингом или снорклингом.

Кроме пляжа, Тропеа поражает своей историей и большим количеством достопримечательностей, которые стоит увидеть каждому.

В частности, собор Марии Сантиссимы ди Румыния туристический совет региона называет "одним из самых очаровательных культовых сооружений Калабрии". Он был построен в 1163 году, а в ХХ веке его полностью отреставрировали.

Пляж Тропеа в Италии. Фото: calabriatheotheritaly.com

Сегодня в соборе хранятся античные скульптуры и картины, включая мраморный горельеф Воскресения Иисуса.

Напомним, мы рассказывали о городе в Италии, который ничем не уступает Риму. Также мы писали, как можно существенно сэкономить при бронировании жилья.