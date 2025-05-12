Один из самых красивых пляжей Италии - название

Европейская жемчужина с лучшим пляжем и чистейшей водой
Пляж Тропеа расположен в одноименном городке на западном побережье региона Калабрия в Италии. Курорт известен своим живописным побережьем и кристально чистой водой.
Об этом пишет Daily Express.
Почему стоит побывать в итальянском Тропеа
Пляж Тропеа обустроен всем необходимым для туристов, которые любят активный отдых, а также для тех, кто любит просто позагорать на солнышке. Здесь есть шезлонги, зонтики, пляжный бар, а в чистой воде можно заняться дайвингом или снорклингом.
Кроме пляжа, Тропеа поражает своей историей и большим количеством достопримечательностей, которые стоит увидеть каждому.
В частности, собор Марии Сантиссимы ди Румыния туристический совет региона называет "одним из самых очаровательных культовых сооружений Калабрии". Он был построен в 1163 году, а в ХХ веке его полностью отреставрировали.
Сегодня в соборе хранятся античные скульптуры и картины, включая мраморный горельеф Воскресения Иисуса.
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