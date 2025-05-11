Італійська перлина зі смачною кавою й шоколадом

Вулички італійського міста Турин. Фото: expedia.co.uk

Багате на архітектурну спадщину італійське місто Турин не дуже популярне серед туристів. Проте воно не менш цікаве та привітне за Рим чи Флоренцію.

Про це пише Daily Express.

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Турин є батьківщиною футбольної команди "Ювентус" та кави "Lavazza". Місто розташоване біля підніжжя Альп унікальне своєю історією, культурою та їжею.

Під час візиту варто обов'язково скуштувати знаменитий шоколад та насолодитися місцевою кавою. Джандуя — один з найвідоміших шоколадних витворів міста. Туристи обожнюють місцевий шоколад за його м'який, ніжний смак з присмаком лісових горіхів.

Біцерин — це традиційний гарячий напій родом з Турина. Ця фірмова кава являє собою багатошаровий гарячий напій, що складається з еспресо, гарячого шоколаду та збитого молока або вершків.

Вечірній Турин. Фото: З відкритих джерел

Окрім напоїв, місту є що запропонувати туристам — від панорамних краєвидів з вершини Моле Антонелліана до широких зелених полів уздовж річки По.

Мандрівникам також варто побувати в музеї Егізіо, в якому представлено багато стародавніх єгипетських експонатів.

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