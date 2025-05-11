Итальянская жемчужина с вкусным кофе и шоколадом

Малоизвестный итальянский город, который ничем не уступает Риму
Богатый архитектурным наследием итальянский город Турин не очень популярен среди туристов. Однако он не менее интересен и приветлив, чем Рим или Флоренция.
Об этом пишет Daily Express.
Почему стоит посетить итальянский Турин
Турин является родиной футбольной команды "Ювентус" и кофе "Lavazza". Город расположен у подножия Альп уникален своей историей, культурой и едой.
Во время визита стоит обязательно попробовать знаменитый шоколад и насладиться местным кофе. Джандуя — один из самых известных шоколадных произведений города. Туристы обожают местный шоколад за его мягкий, нежный вкус с привкусом лесных орехов.
Бицерин — это традиционный горячий напиток родом из Турина. Этот фирменный кофе представляет собой многослойный горячий напиток, состоящий из эспрессо, горячего шоколада и взбитого молока или сливок.
Кроме напитков, городу есть что предложить туристам — от панорамных видов с вершины Моле Антонеллиана до широких зеленых полей вдоль реки По.
Путешественникам также стоит побывать в музее Эгизио, в котором представлено много древних египетских экспонатов.
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