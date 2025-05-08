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Названо найщасливіші міста світу — чи увійшла Україна

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Дата публікації: 8 травня 2025 18:15
ТОП-10 найщасливіших міст світу — рейтинг
Данська столиця Копенгаген. Фото: Freepik

Було оприлюднено список "найщасливіших" міст світу, і цього року рейтинг очолила європейська столиця. Портал Happy City Index оцінював міста за такими показниками, як управління та громадська активність, економіка, охорона здоров'я, навколишнє середовище та мобільність.

Про це пише Daily Mail.

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Рейтинг очолив Копенгаген. Данська столиця є "життєво важливим центром культури, управління та економічної діяльності". Окрім того, 69% транспорту міста є "екологічно чистим". У Копенгагені навіть є власний Музей щастя. 

Друге місце у списку посідає Цюріх. Найбільше місто Швейцарії "відоме своєю економічною силою, високою якістю життя та прихильністю до сталого розвитку". В Цюріху також багато екологічних видів транспорту та надійна система охорони здоров'я. 

Названо найщасливіші міста світу — чи увійшла Україна - фото 1
Річка Ліммат у Цюриху. Фото: з відкритих джерел

Трійку лідерів закрив Сінгапур. Він отримав високі бали за всесвітньо відомі університети, високий рівень "громадянської активності" та надзвичайно низький рівень безробіття.  

Українські міста, на жаль, до рейтингу не потрапили.

ТОП-10 "найщасливіших" міст світу:

1. Копенгаген, Данія;

2. Цюріх, Швейцарія; 

3. Сінгапур, Сінгапур; 

4. Орхус, Данія;

5. Антверпен, Бельгія;

6. Сеул, Південна Корея;

7. Стокгольм, Швеція; 

8. Тайбей, Тайвань;

9. Мюнхен, Німеччина;

10. Роттердам, Нідерланди.

Нагадаємо, тревел-блогерка поділилася лайфхаком, який допоможе уникнути захитування дитини. Також блогерка розповіла, який аеропорт ближчий до України.

подорож рейтинг Данія економіка туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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