Дитину захитує в дорозі — крутий лайфхак для матусь

Дівчинка подорожує авто. Фото: Freepik

Під час подорожі з дитиною, батьки часто стикаються з проблемою закачування. Нудота, запаморочення й блідість шкіри в дорозі — усе це ознаки кінетозу, або "морської хвороби", яка може виникати не лише на кораблі, а й у машині, автобусі чи літаку.

Про те, як подолати проблему пише Daily Mail.

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Досвідчена матуся поділилась простим трюком, який може зупинити закачування дитини. Кожного разу, коли її маленькому сину стає погано, як вона наклеює два пластирі на його пупок. Вона наклеює пластирі навхрест.

Туристка показала, як через деякий час після застосування пластирів її дитина безтурботно насолоджується подорожжю.

"Цей простий трюк допомагає запобігти морській хворобі у дітей. Просто наклейте пластир на їхній пупок. Це дуже допомогло нам під час круїзу", — поділилась досвідчена мандрівниця.

Попри те, що лайфхак зібрав майже 60 тисяч лайків, багато користувачів впевнені, що пластирі насправді не врятують малюка від закачування.

Нагадаємо, ми писали, чому перед польотом варто обов'язково заряджати свій смартфон. Також блогерка розповіла, який аеропорт ближчий до України.