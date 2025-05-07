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Туристка поделилась лайфхаком, как избежать укачивания ребенка

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Дата публикации 7 мая 2025 16:47
Ребенка укачивает в дороге — крутой лайфхак для мамочек
Девочка путешествует на авто. Фото: Freepik

Во время путешествия с ребенком, родители часто сталкиваются с проблемой укачивания. Тошнота, головокружение и бледность кожи в дороге — все это признаки кинетоза, или "морской болезни", которая может возникать не только на корабле, но и в машине, автобусе или самолете.

О том, как преодолеть проблему, пишет Daily Mail.

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Как помочь ребенку во время путешествия

Опытная мама поделилась простым трюком, который может остановить укачивание ребенка. Каждый раз, когда ее маленькому сыну становится плохо, она наклеивает два пластыря на его пупок. Она наклеивает пластыри накрест.

Туристка показала, как через некоторое время после применения пластырей ее ребенок беззаботно наслаждается путешествием.

"Этот простой трюк помогает предотвратить морскую болезнь у детей. Просто наклейте пластырь на их пупок. Это очень помогло нам во время круиза", — поделилась опытная путешественница.

Несмотря на то, что лайфхак собрал почти 60 тысяч лайков, многие пользователи уверены, что пластыри на самом деле не спасут малыша от укачивания.

Напомним, мы писали, почему перед полетом стоит обязательно заряжать свой смартфон. Также блогер рассказала, какой аэропорт ближе к Украине.

дети путешествие здоровье туризм действенные лайфхаки
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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