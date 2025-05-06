Про що варто пам'ятати в день посадки на літак — важливе нагадування

Аеропорт. Ілюстративне фото: Freepik

Багато пасажирів заздалегідь прибувають в аеропорт, щоб точно не спізнитись на свій літак. Проте через шопінг в Duty Free та обід в кафе ви можете і не помітити, як швидко минув час.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Варто слідкувати за часом в аеропорту

Пілот і ветеран американської армії розповів, як нещодавно, чекаючи на рейс, він побачив, що двоє пасажирів виглядали спантеличеними після того, як пропустили свій час вильоту.

"Просто дружнє нагадування, що час відправлення рейсу — це не той час, коли ви повинні підходити і сканувати свій посадковий талон, щоб потрапити на рейс", — поділився він у своєму блозі в TikTok.

Чоловік нагадав, що якщо ваш рейс вилітає о 14:05, то ворота, швидше за все, зачиняться о 13:50. Пілот додав, що часто люди думають, що сканування посадкового талону та посадка на рейс займає лише кілька хвилин, тому вони підходять до виходу на посадку в час, вказаний у посадковому талоні й запізнюються.

Туристка в аеропорту. Фото: Freepik

За правилами Ryanair, пасажири повинні з'явитись біля воріт на посадку не пізніше, ніж за 30 хвилин до запланованого вильоту рейсу.

"Це необхідно для того, щоб запобігти затримці рейсу і всіх інших пасажирів, які сіли на борт вчасно", — підкреслили в авіакомпанії.

Нагадаємо, ми розповідали, чому перед польотом варто обов'язково заряджати свій смартфон. Також ми писали, як власники iPhone можуть облегшити собі життя в іншій країні.