Про що варто пам'ятати в день посадки на літак — важливе нагадування

Помилка туристів в аеропорту, яка зіпсує відпустку
Багато пасажирів заздалегідь прибувають в аеропорт, щоб точно не спізнитись на свій літак. Проте через шопінг в Duty Free та обід в кафе ви можете і не помітити, як швидко минув час.
Про це пише Daily Express.
Варто слідкувати за часом в аеропорту
Пілот і ветеран американської армії розповів, як нещодавно, чекаючи на рейс, він побачив, що двоє пасажирів виглядали спантеличеними після того, як пропустили свій час вильоту.
"Просто дружнє нагадування, що час відправлення рейсу — це не той час, коли ви повинні підходити і сканувати свій посадковий талон, щоб потрапити на рейс", — поділився він у своєму блозі в TikTok.
Чоловік нагадав, що якщо ваш рейс вилітає о 14:05, то ворота, швидше за все, зачиняться о 13:50. Пілот додав, що часто люди думають, що сканування посадкового талону та посадка на рейс займає лише кілька хвилин, тому вони підходять до виходу на посадку в час, вказаний у посадковому талоні й запізнюються.
За правилами Ryanair, пасажири повинні з'явитись біля воріт на посадку не пізніше, ніж за 30 хвилин до запланованого вильоту рейсу.
"Це необхідно для того, щоб запобігти затримці рейсу і всіх інших пасажирів, які сіли на борт вчасно", — підкреслили в авіакомпанії.
Нагадаємо, ми розповідали, чому перед польотом варто обов'язково заряджати свій смартфон. Також ми писали, як власники iPhone можуть облегшити собі життя в іншій країні.
Читайте Новини.LIVE!