О чем стоит помнить в день посадки на самолет - важное напоминание

Ошибка туристов в аэропорту, которая испортит отпуск
Многие пассажиры заранее прибывают в аэропорт, чтобы точно не опоздать на свой самолет. Однако из-за шопинга в Duty Free и обеда в кафе вы можете и не заметить, как быстро прошло время.
Об этом пишет Daily Express.
Стоит следить за временем в аэропорту
Пилот и ветеран американской армии рассказал, как недавно, ожидая рейс, он увидел, что двое пассажиров выглядели озадаченными после того, как пропустили свое время вылета.
"Просто дружеское напоминание, что время отправления рейса — это не то время, когда вы должны подходить и сканировать свой посадочный талон, чтобы попасть на рейс", — поделился он в своем блоге в TikTok.
Мужчина напомнил, что если ваш рейс вылетает в 14:05, то ворота, скорее всего, закроются в 13:50. Пилот добавил, что часто люди думают, что сканирование посадочного талона и посадка на рейс занимает всего несколько минут, поэтому они подходят к выходу на посадку во время, указанное в посадочном талоне и опаздывают.
По правилам Ryanair, пассажиры должны появиться у ворот на посадку не позднее, чем за 30 минут до запланированного вылета рейса.
"Это необходимо для того, чтобы предотвратить задержку рейса и всех других пассажиров, которые сели на борт вовремя", — подчеркнули в авиакомпании.
Напомним, мы рассказывали, почему перед полетом стоит обязательно заряжать свой смартфон. Также мы писали, как владельцы iPhone могут облегчить себе жизнь в другой стране.
Читайте Новини.LIVE!