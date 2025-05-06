О чем стоит помнить в день посадки на самолет - важное напоминание

Аэропорт. Иллюстративное фото: Freepik

Многие пассажиры заранее прибывают в аэропорт, чтобы точно не опоздать на свой самолет. Однако из-за шопинга в Duty Free и обеда в кафе вы можете и не заметить, как быстро прошло время.

Об этом пишет Daily Express.

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Пилот и ветеран американской армии рассказал, как недавно, ожидая рейс, он увидел, что двое пассажиров выглядели озадаченными после того, как пропустили свое время вылета.

"Просто дружеское напоминание, что время отправления рейса — это не то время, когда вы должны подходить и сканировать свой посадочный талон, чтобы попасть на рейс", — поделился он в своем блоге в TikTok.

Мужчина напомнил, что если ваш рейс вылетает в 14:05, то ворота, скорее всего, закроются в 13:50. Пилот добавил, что часто люди думают, что сканирование посадочного талона и посадка на рейс занимает всего несколько минут, поэтому они подходят к выходу на посадку во время, указанное в посадочном талоне и опаздывают.

Туристка в аэропорту. Фото: Freepik

По правилам Ryanair, пассажиры должны появиться у ворот на посадку не позднее, чем за 30 минут до запланированного вылета рейса.

"Это необходимо для того, чтобы предотвратить задержку рейса и всех других пассажиров, которые сели на борт вовремя", — подчеркнули в авиакомпании.

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