ТОП-10 самых счастливых городов мира — рейтинг

Датская столица Копенгаген. Фото: Freepik

Был обнародован список самых "счастливых" городов мира, и в этом году рейтинг возглавила европейская столица. Портал Happy City Index оценивал города по таким показателям, как управление и общественная активность, экономика, здравоохранение, окружающая среда и мобильность.

Об этом пишет Daily Mail.

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Рейтинг возглавил Копенгаген. Датская столица является "жизненно важным центром культуры, управления и экономической деятельности". Кроме того, 69% транспорта города является "экологически чистым". В Копенгагене даже есть собственный Музей счастья.

Второе место в списке занимает Цюрих. Крупнейший город Швейцарии "известен своей экономической силой, высоким качеством жизни и приверженностью к устойчивому развитию". В Цюрихе также много экологических видов транспорта и надежная система здравоохранения.

Река Лиммат в Цюрихе. Фото: из открытых источников

Тройку лидеров закрыл Сингапур. Он получил высокие баллы за всемирно известные университеты, высокий уровень "гражданской активности" и чрезвычайно низкий уровень безработицы.

Украинские города, к сожалению, в рейтинг не попали.

ТОП-10 самых "счастливых" городов мира:

1. Копенгаген, Дания;

2. Цюрих, Швейцария;

3. Сингапур, Сингапур;

4. Орхус, Дания;

5. Антверпен, Бельгия;

6. Сеул, Южная Корея;

7. Стокгольм, Швеция;

8. Тайбэй, Тайвань;

9. Мюнхен, Германия;

10. Роттердам, Нидерланды.

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