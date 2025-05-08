ТОП-10 самых счастливых городов мира — рейтинг

Названы самые счастливые города мира — вошла ли Украина
Был обнародован список самых "счастливых" городов мира, и в этом году рейтинг возглавила европейская столица. Портал Happy City Index оценивал города по таким показателям, как управление и общественная активность, экономика, здравоохранение, окружающая среда и мобильность.
Об этом пишет Daily Mail.
Жители какого города живут счастливую жизнь
Рейтинг возглавил Копенгаген. Датская столица является "жизненно важным центром культуры, управления и экономической деятельности". Кроме того, 69% транспорта города является "экологически чистым". В Копенгагене даже есть собственный Музей счастья.
Второе место в списке занимает Цюрих. Крупнейший город Швейцарии "известен своей экономической силой, высоким качеством жизни и приверженностью к устойчивому развитию". В Цюрихе также много экологических видов транспорта и надежная система здравоохранения.
Тройку лидеров закрыл Сингапур. Он получил высокие баллы за всемирно известные университеты, высокий уровень "гражданской активности" и чрезвычайно низкий уровень безработицы.
Украинские города, к сожалению, в рейтинг не попали.
ТОП-10 самых "счастливых" городов мира:
1. Копенгаген, Дания;
2. Цюрих, Швейцария;
3. Сингапур, Сингапур;
4. Орхус, Дания;
5. Антверпен, Бельгия;
6. Сеул, Южная Корея;
7. Стокгольм, Швеция;
8. Тайбэй, Тайвань;
9. Мюнхен, Германия;
10. Роттердам, Нидерланды.
Напомним, тревел-блогер поделилась лайфхаком, который поможет избежать укачивания ребенка. Также блогер рассказала, какой аэропорт ближе к Украине.
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